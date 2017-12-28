Отзывы о нас
Гульназ (выпуск 2019)
Этот отзыв я посвящаю лучшему обучению наращиванию ресниц, которое проходило в школе Beauty Profi! Спасибо Вам за грамотную подачу материала и терпеливое отношение! До школы у меня был опыт онлайн-обучения посредством просмотра уроков для начинающих, но, разумеется, это не дало мне возможности отработать все знания на практике в достаточной мере, материал был изложен в непонятной форме, да и без сертификата мастеру вряд ли будут доверять. За адекватную стоимость в центре обучения Beauty Profi я получила качественное обучение и комфортные условия занятий, один на один с преподавателем, предоставление материалов школой и помощь с трудоустройством!
Гульназ (выпуск 2019)
Вы Лучшая лэш-школа!!! До этого я занималась на групповых занятиях, но не смогла усвоить на них программу обучения в полной мере. Иногда пропускала занятия, так как время было неудобное, а менять ради меня одной никто бы не стал.В вашей школе такого нет, занятия индивидуальные, время подбирают под ваши предпочтения, ну не идеально ли? Откорректировали мои знания и устранили проделы после неудачного обучения классическому наращиванию. А после я здесь же проходила обучение по объемным технологиям наращивания ресниц и моделирование взгляда. Программа курса составлена очень логично, всё пошагово, но при этом без воды. Здесь я получила международный сертификат, который очень ценится среди не только среди клиенток, но и в любом салоне.Видимо, знают о такой крупной школе) Теперь работаю в своей студии, радую себя и своих девочек)
Татьяна (выпуск 2020)
Обучение наращиванию ресниц я проходила с нуля. Пришла в вашу школу красоты, потому что лэш-тренер смог подобрать для меня удобный график занятий, который не мешал учебе в университете. Информацию давали в доступной форме, поэтапно. Благодаря тому, что занималась индивидуально, всегда имела возможность остановиться на моментах, которые не понятны. Стоимость обучения небольшая, а, если взять во внимание тот факт, что материалы предоставляются студией бесплатно, то вообще маленькая! Спасибо за то, что дали мне основы, скоро приду повышать квалификацию))