Обучение наращиванию ресниц

Обучение наращиванию ресниц в Казани

Как тебе идея зарабатывать в неделю месячную З/П офисного работника? Или управлять своим графиком работы самостоятельно? И проводить больше времени с семьей?

Освой прибыльную профессию Лэшмейкер ВСЕГО ЗА 2 ДНЯ 

начни зарабатывать от 50 000 рублей в месяц

ОБУЧИТЬСЯ У ЛУЧШИХ

Курсы наращивания ресниц

Курс Lash Start
Классическое наращивание ресниц с нуля

2-дневный курс для начинающих мастеров 7 500 руб.

Курс Lash Master
Классика + Объемы

Углубленный 3- дневный курс с нуля (1D;1,5D;2D;2,5D) 9 500 руб.

Курс Lash EXPERT
Работа с объёмами и сложными ресницами

Повышение квалификации. Длительность курса- 2 дня 8 500 руб.

ПРОГРАММА КУРСА LASHMAKER

01

Мы расскажем все о ресницах, их особенностях и научим всем эффектам наращивания.

Характеристики материала. Как выбрать лучший и подобрать подходящий клиенту? Индивидуальный подход превыше всего, и мы научим этому.

Обработка инструментов и этапы дезинфекции.

Снимаем материал правильно и безопасно для ресниц клиента.

02

Как проносить нарощенные ресницы дольше обычного и сделать так, чтобы к вам вернулись снова.

Как вести себя в сложных ситуациях и отвечать на различные вопросы девушек.

Секретный «фишки», которыми поделятся опытные мастера нашей школы.

Программа нашей школы по обучению на мастера наращивания ресниц, рассчитана как для начиющих с нуля,так и для повышения квалификации до Лэшмейкера профессионнала

Курсы

По окончанию курса ты получишь Сертификат Международного образца!

После прохождения наших курсов, ты получишь сертификат мастера по наращиванию ресниц международного образца.

СЕРТИФИКАТ

+ 2 АВТОРСКИХ ПОСОБИЯ ЛЕШМЕЙКЕРА В ПОДАРОК

Мы подготовили для своих учениц подарки,
которые помогут им построить успешную карьеру Lashmaker

Пособие по продвижению услуг через Инстаграм

Пособие по продвижению услуг через Инстаграм

Сразу же наработаешь себе клиентскую базу и начнешь зарабатывать

Пособие начинающего лэшмейкера

Пособие начинающего лэшмейкера

Разберем все проблемные ситуации, научим общаться с клиентками правильно

Записывайся прямо сейчас и начинай зарабатывать

    Написать в WhatsApp

    Почему стоит пройти курсы по наращиванию ресниц в нашей школе?

    Международный сертификат

    Международный сертификат

    По окончанию курса выдаем именной сертификат мастера международного образца
    10 представителей в 10 городах

    10 представителей в 10 городах

    BEAUTY PROFI — сеть центров в 10 городах федерального значения.Ни у кого не будет сомнений,что ты отучилась у лучших.Наш авторитет говорит сам за себя
    Свободный график обучения

    Свободный график обучения

    Если ты работаешь на основной работе, учишься в университете или колледже, мы подберем удобное именно тебе время
    Отработка навыков

    Отработка навыков

    Никогда не выпустим мастера без тотальной отработки усвоенного материала, сначала закрепляем навыки на манекене, а только потом переходим на модель
    Индивидуальное обучение

    Индивидуальное обучение

    Обучение проходит индивидуально для достижения научшего результата прохождения курсов и правильного усвоения материала
    Трудоустройство

    Трудоустройство

    Ученицы, показавшие наилучшие результаты в обучении, будут трудоустроены

     

    Записаться на обучение

    КАК ВЫБРАТЬ КУРСЫ ПО НАРАЩИВАНИЮ РЕСНИЦ

    О НАС

    О НАС

    Наша студия- -то место, где дают практические навыки, а не просто теоретические знания, которые можно найти в интернете. Ты не научишься навыкам наращиванию ресниц онлайн, ведь только личный контроль наставника поставит тебе профессионально руку и поможет избежать многих ошибок.

    Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому студенту. А широкий выбор курсов помогает развиваться мастерам любого уровня, “с нуля” до управления собственной сетью студий по наращиванию ресниц.

    Видео

    Хочешь стать лучшим лэшмейкером в городе Казань?
    Обращайся в школу «Beauty Profi»

    Основатель студии «Beauty Profi»
    Ангелина Богданова

    Написать в WhatsApp

    О школе

    ХОЧЕШЬ ГАРАНТИРОВАННО НАУЧИТЬСЯ НАРАЩИВАТЬ РЕСНИЦЫ И ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ ЛЕШМЕЙКЕР?

    Записаться

    Мы сделаем из тебя лучшего мастера по наращиванию ресниц в городе Казань, твои работы будут приковывать взгляд и не оставят клиентку равнодушной.

    Не откладывай на завтра, скорее бронируй место на курс!

    Отзывы о нас

    Гульназ (выпуск 2019)

    Гульназ (выпуск 2019)

    Этот отзыв я посвящаю лучшему обучению наращиванию ресниц, которое проходило в школе Beauty Profi! Спасибо Вам за грамотную подачу материала и терпеливое отношение! До школы у меня был опыт онлайн-обучения посредством просмотра уроков для начинающих, но, разумеется, это не дало мне возможности отработать все знания на практике в достаточной мере, материал был изложен в непонятной форме, да и без сертификата мастеру вряд ли будут доверять. За адекватную стоимость в центре обучения Beauty Profi я получила качественное обучение и комфортные условия занятий, один на один с преподавателем, предоставление материалов школой и помощь с трудоустройством!

    Гульназ (выпуск 2019)

    Гульназ (выпуск 2019)

    Вы Лучшая лэш-школа!!! До этого я занималась на групповых занятиях, но не смогла усвоить на них программу обучения в полной мере. Иногда пропускала занятия, так как время было неудобное, а менять ради меня одной никто бы не стал.В вашей школе такого нет, занятия индивидуальные, время подбирают под ваши предпочтения, ну не идеально ли? Откорректировали мои знания и устранили проделы после неудачного обучения классическому наращиванию. А после я здесь же проходила обучение по объемным технологиям наращивания ресниц и моделирование взгляда. Программа курса составлена очень логично, всё пошагово, но при этом без воды. Здесь я получила международный сертификат, который очень ценится среди не только среди клиенток, но и в любом салоне.Видимо, знают о такой крупной школе) Теперь работаю в своей студии, радую себя и своих девочек)

    Татьяна (выпуск 2020)

    Татьяна (выпуск 2020)

    Обучение наращиванию ресниц я проходила с нуля. Пришла в вашу школу красоты, потому что лэш-тренер смог подобрать для меня удобный график занятий, который не мешал учебе в университете. Информацию давали в доступной форме, поэтапно. Благодаря тому, что занималась индивидуально, всегда имела возможность остановиться на моментах, которые не понятны. Стоимость обучения небольшая, а, если взять во внимание тот факт, что материалы предоставляются студией бесплатно, то вообще маленькая! Спасибо за то, что дали мне основы, скоро приду повышать квалификацию))


    Душевные отзывы

    Цены

     

    7 500 ₽

    За эти деньги ты получишь индвидуальное обучение и полную отдачу от опытных мастеров, которую редко найдешь в других школах. Тебе правильно поставят руку, уделят много внимания и разберут все ошибки. Наши специалисты поделятся всеми секретами успешной работы на собственном примере.

    Цены

    Вопросы о курсах Школы «BEAUTY PROFI»

    Нужно ли приносить с собой на обучение материалы и инструменты?

    Предоставляете ли вы моделей для практики?

    Трудоустраиватете ли вы на работу после обучения?

    Почему обучение проходит индивидуально, а не в группах как в остальных школах?

    Успей записаться на курс до повышения цен!

    Написать в WhatsApp

    записатья на обучение

    Записаться на обучение

     

     

    Наши контакты

    Телефон: +7 (952) 037-70-27

    WhatsApp

     Viber
    E-mail: Lashmaker97@yandex.ru
    Адрес: г.Казань,ул. Фучика 131
    Режим работы: Пн-ВС (с 09:00 до 20:00) — по предварительной записи

    ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТЕ

    Не является публичной офертой Позвонить

    +7 (952) 037-70-27