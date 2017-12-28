Вы Лучшая лэш-школа!!! До этого я занималась на групповых занятиях, но не смогла усвоить на них программу обучения в полной мере. Иногда пропускала занятия, так как время было неудобное, а менять ради меня одной никто бы не стал.В вашей школе такого нет, занятия индивидуальные, время подбирают под ваши предпочтения, ну не идеально ли? Откорректировали мои знания и устранили проделы после неудачного обучения классическому наращиванию. А после я здесь же проходила обучение по объемным технологиям наращивания ресниц и моделирование взгляда. Программа курса составлена очень логично, всё пошагово, но при этом без воды. Здесь я получила международный сертификат, который очень ценится среди не только среди клиенток, но и в любом салоне.Видимо, знают о такой крупной школе) Теперь работаю в своей студии, радую себя и своих девочек)